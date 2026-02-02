記者会見する川副楓馬。右は師匠の安治川親方＝2日、東京都新宿区の早大大相撲の安治川部屋に入門する早大4年の川副楓馬（22）＝熊本県出身＝が2日、東京都新宿区の早大で記者会見し「全身全霊をかけて、精いっぱい覚悟を持って挑戦する」と抱負を述べた。安治川部屋には大関安青錦が所属している。春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査を受ける予定。173センチ、150キロの体格で押し相撲を得意とする。