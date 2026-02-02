昨季チーム最多の２２セーブをあげたＤｅＮＡの入江大生投手（２７）が、今季は先発に転向することが２日、明らかになった。ジャクソン（ロッテ）、ケイ（ホワイトソックス）の退団で大きな穴が空いた先発陣。相川新監督ら首脳陣が新たなローテ要員に指名したのが、今季も守護神候補とみられていた入江だった。転向の打診に即答したという右腕は「（年間）１００イニング以上は絶対投げないといけない。優勝への貢献度が高い選