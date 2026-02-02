阪神・大山悠輔内野手（３１）が２日、沖縄・宜野座の春季キャンプでランチ特打に臨み、７２スイングで３連発を含む１５本のサク越えを放った。それでも「自分の中では全然ダメ。いいなという打球も何球かありましたけど全体的に見たら全然。しっかりやっていきたい」と振り返った。昨季は巨人戦２５試合で打率３割７分６厘、３本塁打、１６打点とキラーぷりを発揮した。この日、ネット裏から大山の打撃練習を見つめた巨人・萩