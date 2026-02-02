バンダイスピリッツは、1月30日公開の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日(月) 16時より予約受付開始、2026年8月発送予定。Ka signatureより、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』に登