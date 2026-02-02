受験の追い込み期間。レンチンでさっと作れる夜食が、がんばる受験生の味方です。 冷凍うどんに溶き卵を回しかけてチンするだけで、あつあつの『梅たまうどん』が完成。白だしのすっきりしたつゆに、梅干しの酸味がほどよいアクセント。勉強の合間や、食欲が落ちがちなときにもうれしい一杯です。『梅たまうどん』のレシピ材料（1人分）冷凍うどん……1玉（約200g） 卵……1個 〈A〉 水……1と1/4カップ 白だし……大さじ2 梅