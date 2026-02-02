鹿児島県南さつま市で、電気を動力にして走る自動運転バスの実証実験が行われています。 市内の子どもたちにこのバスを知ってもらおうとワークショップが開かれました。 運転手不足などで地域の公共交通を維持するのが難しくなっている中、南さつま市では、昨年度から自動運転のEVバス、電気とモーターで走るバスの走行実験を行っています。 この自動運転バスを地域の子どもたちに知ってもらおうとワӦ