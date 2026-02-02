今月8日に投票が行われる衆議院議員選挙の選挙公報がきょう2日、鹿児島県内の有権者に向けて発送されました。 選挙公報は、選挙に立候補した全ての候補者や政党の政策・公約など載った文書で、選挙管理委員会が有権者に配布します。 2日は、鹿児島市の谷山港近くにある運送会社で離島行きの選挙公報などが積み込まれました。 県選挙管理委員会によりますと、今回発送された選挙公報には県内4つの小選挙区に立候補している13人の