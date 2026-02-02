「事始め」の儀式西大寺観音院(岡山・東区西大寺中) 「はだか祭り」として知られる西大寺会陽が2月21日、岡山市で開かれます。開催に向けた最初の儀式となる「事始め」が行われました。 岡山市東区の西大寺観音院で行われた「事始め」の儀式は、会陽で男たちが奪い合う「宝木」を作るための刃物を手入れするものです。 白の装束を着た棟梁2人が約20分かけ、かんなやのこぎりなど合わせて11の道具の刃を研ぐなどしま