２日の東京株式市場は荒れた展開で、日経平均株価は朝方に大幅高に買われた後に値を消し、後場は下値を探る展開で結局安値引けとなった。 大引けの日経平均株価は前営業日比６６７円６７銭安の５万２６５５円１８銭と大幅続落。プライム市場の売買高概算は２４億７８９３万株、売買代金概算は８兆５８８億円。値上がり銘柄数は５１８、対して値下がり銘柄数は１０３２、変わらずは４９銘柄だった。 きょうの東京市場は