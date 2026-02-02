【前後編の前編／後編を読む】長すぎる髪の少女、聞きなれない異国の声…昼夜を問わず“怪異”が押し寄せる60歳男性が明かす体験集これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、「心霊引き寄せ体質」である60歳男性の話を紹介する。＊＊＊【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との再会”一般的に、引き