2日午後、群馬県桐生市の信用金庫に男1人が押し入り現金200万円を奪って逃走する強盗事件がありました。男は現在も逃走中で、警察が行方を追っています。警察によりますと2日午後1時前桐生市梅田町にある桐生信用金庫梅田出張所で「強盗発生」と従業員の女性から110番通報がありました。男1人が信用金庫に押し入り、カウンターを乗り越えた上女性従業員に対し片言の日本語で「お金出せ、早くしろ」などと言って現金200万円を奪った