元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が１日、自身のインスタグラムを更新。生誕祭イベントを行ったことを報告した。「塩澤みさき生誕祭『開運☆塩澤神社２０２６』ありがとうございましたみんなと出会って夏が好きになったので、冬生まれだけどセトリにド夏曲入れてみたらすっごく喜んでくれて、嬉しすぎてにっこにこで歌いました道民は冬でもアイスが好きなのと一緒かな」