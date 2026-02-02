中日キャンプの早出練習で（奥左から）村松、福永、樋口に指導する川崎宗則・臨時コーチ兼選手＝北谷ソフトバンクや米大リーグで活躍し、44歳の今も独立リーグでプレーしている川崎宗則が中日北谷キャンプに「臨時コーチ兼選手」として2日から参加。堅実な守備と俊足巧打で名をはせたベテラン遊撃手は、6日まで指導予定で「技術と気持ちを共有して、僕も一緒にうまくなりたい」と熱っぽく話した。同じ鹿児島県出身の先輩、井上