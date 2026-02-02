DeNAの森原康平投手（34）と三森大貴内野手（26）がともにコンディション不良を訴え、参加中の沖縄・宜野湾キャンプで別メニュー調整となった。相川新監督は「コンディションが整っていないところで、長期離脱を避けたいので。全部（のメニュー）ができるようになったら戻ってくればいい」と説明した。今後は様子をみながら判断する方針だ。