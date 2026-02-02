サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２日、約２週間の欧州視察から帰国し、羽田空港で取材に応じた。Ｗ杯北中米３カ国大会の開幕まで約４カ月と迫る中、ベースキャンプ地選定における現状のステータスを明かした。森保監督は「事前キャンプ地、ベースキャンプ地については、交渉はまとまっているということを聞いています。最終的な契約には至っていないということなので…口止めされています」と苦笑い。「間もなく協会の