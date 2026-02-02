俳優の渡部篤郎（57）が、1日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。妻について明かした。16年に一般女性と再婚をした渡部は「結婚の決め手」を聞かれ、「あったけど…言わない」と答え、笑いが起きた。そして占い師の大串ノリコさんから「渡部さんは結構強いけど、（奥さんは）もっと強い人。芯のある人ですね。ナチュラル系、化粧をあまりしない」と占われると、「そんな全部分かるのね。『お化粧し