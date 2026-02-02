Wリーグは1月31日から2月1日にかけて「大樹生命 Wリーグ 2025－26」Wリーグプレミアのレギュラーシーズン第13週を開催。試合結果をもってトヨタ紡織サンシャインラビッツの4位以上が確定し、「京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26」への進出が確定した。 Wリーグプレミアはこれまでにトヨタ自動車アンテロープスとデンソーアイリス、そ