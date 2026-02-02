京セラは２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１兆９５００億円から２兆２００億円（前期比０．３％増）、営業利益予想を７００億円から１０００億円（同３．７倍）、最終利益予想を９５０億円から１２００億円（同５．０倍）に引き上げた。半導体関連事業で需要が高水準に推移するなか、為替レートの円安進