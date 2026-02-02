ジェイテックコーポレーション [東証Ｓ] が2月2日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常損益を従来予想の2.9億円の赤字→1.8億円の赤字(前年同期は2.2億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の2.7億円(前期は1億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年６月期中間期連結業