年齢とともに血色が足りず疲れて見えたり、唇のボリューム感や縦ジワが気になったりと、40代の口元悩みは尽きないもの。だからこそ、リップはトレンド感だけでなく、顔映りの良さや品の良さも大切にしたいところです。2026春の新作には、透け感とツヤ、さらにケア効果まで備えた大人向けの名品が勢ぞろい。そこで今回は、40代イエベ肌になじみやすい優秀リップを厳選して紹介します。血色も調整力も頼れる【KATE】リップモンスター