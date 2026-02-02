忙しいときや迷っているときに、「無理しなくていいよ」と声をかけてくれる男性がいたら、少し安心するもの。でも、この一言は男性にとって単なる優しさではなく、本気度が表れた行動でもあるんです。そこで今回は、「無理しなくていいよ」ににじむ男性の本命行動を解説します。あなたの都合を自分より優先して考えている本命相手に対しては、自分の寂しさや欲求よりも、相手の体調やスケジュールを優先しようとします。会えない状