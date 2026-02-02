しっかり寝たはずなのに、朝から体が重い。週末に休んでも疲れが抜けきらない…。そんな感覚が増えてくるのが、ちょうど40代前後の時期です。「年齢だから仕方ない」「眠りが浅いのかな」と思いがちですが、実はこの回復不足、睡眠時間よりも“深部体温のリズム”が乱れていることが原因となっている場合があります。眠りの質は“体の中の温度変化”で決まる私たちの体は、夜に向かって深部体温（内臓や脳の温度）が下がることで眠