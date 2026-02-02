浮気は突然起きた出来事のように見えて、実はその前から心の状態は少しずつ変化しているもの。男性が浮気に走るとき、そこには共通する“心の隙”が生まれていることが多く、衝動よりも積み重なった感情のズレが影響している場合が少なくありません。彼女から認められていないと感じ始めたとき男性は、自分の努力や存在が当たり前になっていると感じると、心の中で孤独を抱えやすくなります。彼女から感謝や承認を感じにくくなると