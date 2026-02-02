「Ｇ１・第７１回関東地区選手権」が６〜１１日に東京都のボートレース多摩川で開催される。このＰＲのため青梅市ボートレース事業局管理課の田中吉昭課長ら関係者が２日、倉持莉々（３２）＝東京・１１４期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。群馬、埼玉、東京の３支部から精鋭が集結し、関東チャンプを争う伝統の一戦。前半２日間の１２Ｒはダブルドリームで初日は昨年のグランプリ覇者・桐生順平（埼玉