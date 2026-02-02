ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑が執行されたいわゆる「菊池事件」について、再審（裁判のやり直し）を認めないとした熊本地方裁判所の決定を不服として、弁護団が先ほど（2日午後4時過ぎ）、即時抗告しました。 【写真を見る】菊池事件で弁護団が『即時抗告』熊本地裁の再審請求棄却を受け＜菊池事件とは＞ 再審の可否は、福岡高裁で改めて判断されることになります。 菊池事件とは 菊池事件は1952年に役