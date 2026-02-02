東京都によると、麻疹（はしか）への感染が確認された都内在住の４０歳代女性が、１月２６日に杏林大学医学部付属杉並病院（杉並区）で不特定多数と接触した可能性があることが判明した。今月１６日まで健康観察が必要になるといい、都は同院を訪れた人に対し、体調の変化があった場合は医療機関の指示に従って受診するよう呼びかけている。都によると、女性は１月２６日午前９時〜午後１時半頃、同院の３階受け付け、皮膚科