不倫発覚後、夫から謝罪もあったし、反省している様子も見えるけれど、夫の「もうしない」「大丈夫だよ」という言葉が、なぜか心に届かない。再構築を選んだサレ妻が感じやすいこの感覚は、疑い深くなったからではなく、信頼の土台が一度崩れたあとの自然な反応です。言葉と行動のズレを一度経験してしまった不倫前も、夫は普通に優しい言葉をかけていたはず。それでも裏では嘘が続いていた。その記憶があるからこそ、どんな言葉も