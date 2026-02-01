なんとなく今っぽく見えなくて、全体のバランスが悪い気がする。そんなとき、原因になりやすいのがボトムスの「丈選び」です。ロングでもなく、ミディでもなく、どこか中途半端な丈のスカートやパンツは、40代・50代の体型バランスを一気に崩してしまうことがあります。一番太い位置で切れると、下半身が重く見える中途半端丈が厄介なのは、ふくらはぎの一番太い部分でラインが止まりやすいこと。そこに視線が集中すると、脚全体が