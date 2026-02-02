【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの神部美咲が2月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈スカート姿を公開した。【写真】31歳美人タレント「脚のラインが美しすぎる」競馬場でミニスカ姿披露◆神部美咲「久々のミニ丈」美脚輝くショット披露同日放送のカンテレ系競馬番組「競馬BEAT」（毎週日曜午後3時〜）にゲスト出演した神部。「久々のミニ丈」「普通に寒かった」「同時にお財布も寒くなった。笑」と記し、競馬場で撮影したソ