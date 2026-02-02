【モデルプレス＝2026/02/02】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が2月1日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、注目を集めている。【写真】TWICEメンバー「想像以上」話題の胸元開きタイトレザー衣装◆TWICEモモ、クールな世界観の衣装姿を披露モモは、自身が参加するTWICE内の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）の新曲「Confetti」のミュージックビデオ衣装を身に着けたオフショットを複数枚公開。引き締まっ