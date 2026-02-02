【モデルプレス＝2026/02/02】女優の當真あみが1月31日、自身のInstagramを更新。人気バンドのライブに訪れたことを報告した。【写真】19歳女優、SUPER BEAVERのライブ参戦＆メンバーと記念ショット◆當真あみ、SUPER BEAVERのライブへ當真は「今日はSUPER BEAVERのライブに行ってきました」と添えて、1月31日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたロックバンド・SUPER BEAVERのライブツアーSUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会