東都大学リーグ１部の東洋大は２日、埼玉・川越市内の同大グラウンドで新入生が初練習に臨んだ。春夏計３度の甲子園優勝を誇る名門・帝京で主将を務めた梅景大地内野手は、帝京魂を胸に“小さな巨人”への飛躍を目標に掲げた。身長１６７センチ、体重７５キロながら、「自分はホームランが好きで、（ダイヤモンドを）一周する時のあの感覚がすごく好き」とこだわりがある。帝京では当初、下位打線やつなぎ役と呼ばれる打順を担