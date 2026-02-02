【Gibson 50S Les Paul Standard HB 2006】（富山県KOUHEI34歳）以前も1380、1674の投稿でお世話になりました！一貫して憧れのポルノグラフィティ、新藤晴一さんをリスペクトしたギターの紹介です。こちらは15年前の2010年にオークションで購入した人生初のGibsonのギターです。当時、社会人1年目でまだギター歴も浅く、Gibsonといえば誰もが憧れる雲の上のブランドというイメージで、自分なんかが手にして良い代物ではないと