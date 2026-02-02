アサヒビールが2026年2月2日に公式Xで、1日に亡くなった国際ジャーナリストで作家の落合信彦氏に、感謝と追悼のメッセージを寄せた。落合氏は同社のビール「アサヒスーパードライ」の初代CMキャラクターを務めた。「深く感謝してもしきれません」落合氏の息子で研究者・メディアアーティストの落合陽一氏は1日にXで、落合氏が同日、老衰のため84歳で亡くなったことを報告した。その後、「今晩はみなさん是非お付き合いください．父