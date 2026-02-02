プロボクシングＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「日本時間だと今日が２月２日。思い出さない日はない俺は進み続ける。」（原文ママ）と投稿した。２月２日は、元日本ランカーで２０２４年に２３歳で亡くなった穴口一輝さんの命日。堤は日本同級王者だった２３年１２月、当時同級３位で真正ジムに所属していた穴口さんと対戦。激しい