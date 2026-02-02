ソフトバンク・上沢直之投手が宮崎春季キャンプで初めてブルペン入りし、約５０球の投球練習を行った。軸足の右足に力をためて投げるイメージで投げ、「まずまずだったかなと思います。出力はこれから上げて行ければ」と米球界から加入２年目の右腕は納得の様子だった。日本ハム時代からの先輩で昨季は同僚の有原航平が日本ハムに復帰。「楽しみなのは楽しみです。どういう感じな雰囲気になるのかもすごく楽しみ」と対決を心待