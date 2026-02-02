俳優で歌手・香坂みゆきが1日、自身のインスタグラムを更新。同じく歌手の荒木由美子との2ショットを投稿し、誕生祝いをしてもらったことを伝えた。 【写真】水瓶座の誕生祝いかつての人気アイドルほろ酔い2ショット 「ほろ酔いの二人w」と顔を接近させて笑みを浮かべる姿をアップした香坂。「贅沢な美味しいものをご馳走になって水瓶座のお誕生祝いをして頂きました」と報告した。 香坂はフジテレビ系「欽ちゃんの