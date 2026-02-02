マイナビ就職EXPO 高松会場（高松市総合体育館） 香川労働局が、2026年3月に卒業予定の香川県の高校生と大学生の就職内定状況（2025年12月末現在）を発表しました。高校生の内定率は92.3％で、前年同期と比べ0.2ポイント低下しました。 大学生の内定率は69.1％で、前年同期と比べ9.0ポイント低下しました。 大学生の内定率が下がったことについて、労働局は「就職活動の長期化により、すでに内定を持っている学生が、