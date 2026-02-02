トヨタグループの豊田章男会長が、最近開幕した世界最大の自動車レース「2026年世界ラリー選手権（WRC）」で対決する現代自動車グループに向け、「今年もまたよきライバルと走れること 楽しみでしかたありません」とエールを送った。豊田会長は2日、韓日の主要日刊紙の全面広告を通じて「ヒョンデも勝つ気満々だと思いますが 我々トヨタも勝つ気満々です」とし、「ライバルとの悔しさや喜びがあるから お互いのもっといいクルマづ