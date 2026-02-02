１月２７日、工場で作業する従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月2日】中国福建省武夷山市のパッケージ印刷などを手がける旺角包装文化創意園はこのほど、生産ラインに新しい箔押しの印刷機を導入し、生産モデルを再構築した。茶葉パッケージへの箔押しの印刷スピードは1時間当たり1万5600袋に上る。図案のテンプレートの入れ替えも3分で済み、小量多品種のカスタマイズにも柔軟に対応している。１月２７日