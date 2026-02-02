世界最高峰の音楽の祭典『第68回グラミー賞』の授賞式が日本時間2日に米ロサンゼルスで開催された。【写真】豪華！『第68回グラミー賞』主要部門の受賞者『年間最優秀アルバム賞』は、バッド・バニーが「DeBI TiRAR MaS FOToS」で受賞。スペイン語楽曲が史上初めて主要部門を獲得した。『年間最優秀レコード賞』はケンドリック・ラマー＆シザが「luther」で受賞。ケンドリックは今年最多の5部門を受賞し、ラッパーとして史上