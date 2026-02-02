イオンリテールは、2月1日より関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約350店舗で、恵方巻の予約受け渡し・店頭販売を開始した。あわせて、予約商品の人気ランキング上位も明らかにしている。【写真】イオンの恵方巻予約ランキング1位…銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻イオンの2026年恵方巻は、予約なしで購入できる商品の約7割を本体価格1000円以下に設定。“お求めやすい価格”へリニュー