８日投開票の衆院選で、宮城１区に出馬したライバル候補２人が仙台市青葉区の隣り合わせの物件に選挙事務所を構えている。陣営関係者によると、突然の衆院解散で準備期間が短く、物件探しが難航したためで、これも戦後最短の選挙ならではの珍事といえそうだ。仙台市青葉区のアーケード「ぶらんど〜む一番町商店街」の一角。雑居ビル１階の事務所を横並びで借りたのは自民党の元議員と中道改革連合の前議員だ。それぞれの事務所