今月8日、日曜日の衆議院選挙を前に、期日前投票を呼びかけるイベントが行われました。実際に投票用紙を入れて、期日前投票や当日の投票を呼びかけるのは、俳優の藤木直人さん、タレントの谷まりあさん。衆議院選挙は次の日曜日に投開票日を迎えますが、きょう、期日前投票のデモンストレーションが行われました。藤木直人さん「期日前投票というシステムがあるので、1人でも多くの方に投票に行っていただきたい。そして一緒に明日