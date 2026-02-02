秋北バスは3日、大館市内などの一般路線バスを始発から運休すると発表しました。県北地区の市町村の路線バスや、コミュニティバスの一部路線の運休も予定されています。大雪による道路状況の悪化で、運行の安全が確保できないとしています。＜2月3日の運休予定＞一般路線バス＊大館市内始発から全路線運休＊能代市内「能代・二ツ井線」始発から運休＊鹿角市・小坂町「花輪・大館線」「大館・小坂線」始発