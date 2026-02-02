東京・浅草に新たな食べ歩きフードが誕生する。2026年2月7日にオープンする『Bell Frites ベルフリッツ』は、北海道産じゃがいもを使用したベルギー式のフライドポテト専門店。本場ベルギーと日本の恵みが融合したこだわりの一品とは、いったいどんな味わいなのか。”フリッツ文化”を浅草から発信！本場の味が楽しめるベルギーで「フリッツ」と呼ばれるフライドポテトは、国民食ともいえる現地では欠かせないグルメのひとつ。『