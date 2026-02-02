NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」で、俳優の山田孝之らがプロデュースする大規模俳優オーディション番組「THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-」を独占配信する。配信日は未定。 「THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-」は、オリジナル映画の出演者を選出するオーディションを通じて、共にオリジナル映画を創っていく番組。山田孝之はメインパートナーとして審査に加