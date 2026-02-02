札幌市の生活道路では２月２日から初の緊急排雪が始まりました。これまでのパートナーシップ排雪とどのような違いがあるのでしょうか。札幌市清田区の住宅街です。２日から市による緊急排雪が始まり、道路脇の雪山が次々と運ばれていきます。 道幅が少し広がったほか、ザクザクとした雪も取り除かれ、車が走行しやすそうな道路になっていました。（地域住民）「（排雪が行われるのは）もう最高です。なにかあったら