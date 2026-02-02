札幌市初の緊急排雪は作業スピードを重視した排雪となります。雪山を全部持って行ってくれるわけではありません。・道幅は車１台と歩行者が並行して通ることができる程度を最低限確保・車のスタック防止のために路面のザクザクを減らす・緊急的な排雪のため雪山は残る 市の担当者によると、「今回初の作業となるため、やってみないとわからないところがある」ということです。これまで行われてきたパートナー