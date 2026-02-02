ドジャースの顔となっているベッツ(C)Getty Images自分たちへのいかなる“批判”も意に介さない――。現地時間1月31日に行われたドジャースのファンフェストに参加したムーキー・ベッツの言葉には、絶対王者としての“矜持”が滲み出た。【動画】ベッツが魅せた！朗希を救った！ビッグプレーに拍手喝采目下、ワールドシリーズ連覇中のドジャース。3連覇に向けた強化が焦点となった今オフも「強くなり続ける」という目標にブレ